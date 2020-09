Zima 2020. Długoterminowa prognoza pogody. "Szanse na bałwana są znikome"

- Wbrew wszelkim zagranicznym prognozom, sroga zima do nas nie dotrze. Oczywiście, pojawią się ujemne temperatury, ale nie będą to długoterminowe spadki, które mogłyby np. powodować paraliż na drogach - mówi w rozmowie z WP Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. - Przykładowo średnie wartości temperatury na pomorzu czy zachodzie krają będą wynosiły nieco powyżej zera. Nie potwierdzamy tego, co zapowiadają inne służby.