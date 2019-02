Zima sparaliżowała Czechy. Drogi nieprzejezdne, pociągi odwołane

Atak zimy w Czechach. Sytuacja u naszych południowych sąsiadów wygląda naprawdę dramatycznie. Pod ciężarem śniegu pękały konary drzew, ruch kolejowy został wstrzymany, a na drogach doszło do wielu wypadków.

W regionie Kraj Wysoczyna na wschodzie Czech, po nocnych opadach deszczu drogi pokryły się lodem, przez co doszło do wielu wypadków samochodowych. Z kolei we wschodniej części Moraw doszło do wypadku autobusu pełnego pasażerów. Na północnych Morawach blisko 3 tys. gospodarstw pozostaje bez prądu. Część dróg jest nieprzejezdna i została zamknięta.