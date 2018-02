Zjechał tyrolką w swoje 102 urodziny. Jesteśmy pod wrażeniem

Glenn Quillin z Kalifornii postanowił swoje 102 urodziny uczcić w wyjątkowy sposób. Zjechał tyrolką ok. 250 m nad ziemią. Trzeba przyznać, że wyczyn robi wrażenie.

Masz tyle lat, na ile się czujesz - to powiedzenie idealnie pasuje do Glenna, który nie miał zamiaru urodzin świętować jedząc tort. Emeryt z Carlsbad w Kalifornii zdecydował się na ziplining ok. 250 m nad ziemią i najprawdopodobniej ustanowił rekord dla najstarszej osoby, która kiedykolwiek zjeżdżała na tyrolce. Wnuk Glenna twierdzi, że poprzedni właściciel rekordu (nie potwierdzony przez Guinnessa) miał 90 lat. Duma z dziadka jest więc ogromna.