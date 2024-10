Zjeżdżają turyści nie tylko z Polski. "Popularność sprawia, że wolne miejsca znikają z każdym kolejnym dniem"

Świąteczne ceny

Miłośników świątecznego klimatu nie odstraszają nawet ceny, które w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku są zazwyczaj wyższe niż w pozostałych miesiącach jesiennych i zimowych. - Ceny we Wrocławiu i Gdańsku mogą się różnić, jednak turyści mają do wyboru szeroki wachlarz opcji - od bardziej przystępnych cenowo hosteli, po ekskluzywne apartamenty w pobliżu jarmarku. Z naszych obserwacji wynika, że turyści rezerwują noclegi na średnio dwie - trzy noce, co pozwala im w pełni skorzystać z atrakcji jarmarków. Natomiast średni koszt noclegu od osoby za dobę to wydatek rzędu ok. 100-150 zł - wytłumaczył Karol Wiak z Nocowanie.pl.