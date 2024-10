Egzotyczna miłość Polaków. Gdy u nas zimno, tam jest 30 st. C

Polacy wiedzą, dokąd uciec przed zimnem. Kiedy w Polsce temperatura spada, biura podróży odnotowują wzrost zainteresowania ofertami do ciepłych miejsc. W tym sezonie sporą popularnością cieszy się Kenia. Tutejsze temperatury sięgają powyżej 30 st. C.

Polska zima to najlepszy czas na podróż do Kenii ze względu na pogodę. To świetny wybór na relaks, podziwianie pięknych widoków oraz szansę na spotkanie z "wielką piątką" podczas safari. W trakcie wycieczek po Kenii można podziwiać bowiem słonie afrykańskie, nosorożce czarne, lwy, bawoły afrykańskie oraz lamparty. To doświadczenie, które pamięta się przez całe życie.

Jeśli wybieramy się do tego afrykańskiego kraju, warto skorzystać z ofert zorganizowanych. Loty do Kenii trwają około 10 godzin i możliwe są z kilku polskich miast.

Podróżujący do Kenii są zobowiązani do posiadania paszportu ważnego minimum sześć miesięcy od daty wyjazdu oraz elektronicznej autoryzacji wjazdu (eTA). Dokument eTA jest jednorazowy i wygasa po opuszczeniu Kenii. Koszt jego uzyskania (można to załatwić przez internet) to 32 dolary (ok. 130 zł) i kwota ta nie podlega zwrotowi.