Złoto z dna Bałtyku. Bursztynu najlepiej szukać zimą

Jantar, amber, elektrum – bursztyn ma wiele nazw. Potocznie przyjmuje się, że największa szansa na znalezienie bałtyckiego złota przypada latem. Prawda jest jednak nieco inna. Jeśli chcesz szukać bursztynu na własną rękę, lepiej zabrać się do tego zimą.

Latem czy zimą?

Jeśli poszukiwanie bursztynu kojarzy ci się z letnim spacerem wzdłuż plaży o wschodzie słońca, to jesteś w błędzie. Prawdziwi poławiacze bursztynu wybierają się na "połów" zimą, gdy temperatura wody wynosi od 0 do 4 st. C. Przyjmuje się, że największa szansa na znalezienie jantaru w Bałtyku przypada na okres od grudnia do kwietnia.