Zmiany na europejskim archipelagu. Wprowadzają ograniczenia

Od 1 stycznia br. na norweskim archipelagu Svalbard w Arktyce obowiązują surowsze przepisy dotyczące ruchu turystycznego. Władze w Oslo dążą w ten sposób do zmniejszenia obciążenia lokalnej przyrody w obliczu rosnącego zainteresowania tym wyjątkowym regionem i przyspieszających zmian klimatycznych.

Nowe regulacje wprowadzają m.in. zakaz zbliżania się do niedźwiedzi polarnych na odległość mniejszą niż 300 m, a w okresie od marca do końca czerwca, kiedy ich aktywność jest zwiększona - 500 m. Wprowadzono również zakaz korzystania z dronów w pobliżu ptasich gniazd w okresie lęgowym od kwietnia do końca sierpnia, a na obszarach chronionych zakaz ten obowiązuje przez cały rok. Zejście na brzeg wysp jest możliwe jedynie w 43 oznaczonych na mapach miejscach.