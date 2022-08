Znajdź ukryte skarby

Niebieska Grota – Plava Grota, Lubenice

Jedno z najlepszych miejsc na selfie to definitywnie Plava Grota na wyspie Cres, o ile uda Ci się do niej dotrzeć. I chociaż istnieje klasyczne, bardzo wąskie i nieco ukryte wejście do niej, które można pokonać płynąc wpław lub kajakiem, to do jaskini można także dostać się pokonując dystans około 15 metrów nurkując na głębokości 4,5 metra. Wynurzysz się wówczas w przestronnej jaskini, pełnej wspaniałych błękitnozielonych refleksów, gdzie panuje błoga cisza. Jaskinia ma stosunkowo duże kopulaste sklepienie, na którym widać lekkie pęknięcia, przez które przebija światło słoneczne oświetlając tę wyjątkową jaskinię. Zanurz się w tym innym, tajemniczym świecie.