Znajdziesz je tylko w jednym miejscu w Polsce. "Unikat"

Mofety - tajemnicza atrakcja Beskidu Sądeckiego

Popularną mofetę znajdziemy m.in. w Tyliczu. To tam naukowcy w latach 60. mieli pracować nad pożywieniem dla radzieckich astronautów, pozyskiwanym ze słodkowodnych alg. Mofeta była idealnym miejscem do ich rozwoju - wyziew kierowany był prosto do donic i przyspieszał proces fotosyntezy, jak tłumaczy Janusz Kieblesz, przewodnik beskidzki, członek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Tylicza, cytowany na stronie tylicz.eu. Cały proces był oczywiście ściśle tajny.