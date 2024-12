Znalazł list do św. Mikołaja. Od razu przystąpiono do akcji

Śmiało można powiedzieć, że historia, która wydarzyła się we włoskiej Ligurii, to mały świąteczny cud. Mieszkaniec miejscowości Calizzano w regionie Liguria, znalazł dwa balony na sznurku zaplątane przy jego kurniku. Doczepiony był do nich list zaadresowany do św. Mikołaja.