Znaleźli skarb na dnie jeziora. "Na początku nie wierzyłem"

Szczęśliwi znalazcy

Amerykanie nie wiedząc, co powinni zrobić z odnalezionym sejfem, zanieśli go na komisariat. Ku uciesze znalazców, funkcjonariusze policji uznali jednak, że sejf nie jest powiązany z żadnym przestępstwem, a para może cieszyć się znalezioną fortuną. Dodatkowo w skarbcu nie było żadnych dokumentów tożsamości, które mogłyby umożliwić odnalezienie pierwotnego właściciela majątku. - No cóż, mogę tylko pogratulować - powiedział policjant z Nowego Jorku.