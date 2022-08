Znane linie lotnicze wprowadzają zakazy. Chodzi o to, co można wnieść do samolotu

Zaostrzenie limitów bagażu podręcznego

Znana linia lotnicza z Zatoki Perskiej pod koniec czerwca tego roku zaostrzyła limity dotyczące bagażu podręcznego. Od tego czasu pasażerowie klasy ekonomicznej mogą zabrać na pokład samolotu tylko jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 56x36x23 cm i maksymalnej wadze do siedmiu kilogramów. Zmniejszanie limitów bagażu podręcznego jest częstym zabiegiem stosowanym przez tanie linie lotnicze, które w ten sposób zmuszają pasażerów, którym nie wystarczy miejsca w bagażu podręcznym, do wykupienia rejestrowanego, co dla przewoźnika stanowi kolejny zastrzyk dodatkowej gotówki.