Zoo we Wrocławiu. Rodzą się zagrożone wyginięciem gekony

Endemiczne jaszczurki Madagaskaru prowadzą nadrzewny tryb życia. Nie potrafią funkcjonować w innym, niedrzewnym, środowisku, co powoduje ich wymieranie w środowisku naturalnym, bo wycinki lasów są na Madagaskarze powszechne. Szacuje się, że wylesienie sięga tam 80 proc. Dodatkowym zagrożeniem są odłowy na rzecz handlu do domowych hodowli. IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) nadała im status zagrożonych wyginięciem w naturze. W celu ograniczenia handlu nimi umieszczono je również w konwencji waszyngtońskiej (CITES).

Dorosły gekon Henkelaa dużą trójkątną głową oraz duże, silne szczęki. - Ma duże, barwne, wyłupiaste oczy, które przykuwają uwagę. Ich kończyny są chude i długie, lekko nieproporcjonalne do wielkości całego ciała, a palce zakończone ma przylgami, ułatwiającymi poruszanie po pionowych powierzchniach. Cechą charakterystyczną jest ten duży, płaski i na brzegach pofałdowany ogon, który przypomina zeschłego liścia. A tu, proszę spojrzeć, na obwodzie głowy i reszty ciała, znajdują się drobne fałdy skórne, które zacierają granicę ciała i powierzchni, na której gekon spoczywa. Zresztą młode to kopie dorosłych, ale proporcjonalnie mniejsze, bo mające ok. 3 cm – opowiada Magda Fabiszewska-Jerzmańska, opiekun gadów we wrocławskim zoo.

- Samce wybarwiają się bardzo intensywnie. Ich ubarwienie staje się bardzo kontrastowe, pojawiają się ciemne plamy na bardzo jasnym tle. Samiec podchodzi do samicy bardzo ostrożnie, od czasu do czasu macha pionowo ogonem, który w tym czasie wydaje się też być większy niż zwykle. Jednak największym zaskoczeniem było dla mnie to, że samica w ten sam sposób odpowiadała samcowi. Dodatkowo, kiedy samiec był blisko samicy, co jakiś czas dotykał jej ciała językiem, zajmując odpowiednią pozycję do kopulacji – opowiada Magda Fabiszewska-Jerzmańska.