"Zorro" w polskich lasach. Inwazyjny gatunek ma się coraz lepiej

Same nie budują domów, śpią krótko i lekko

Wróćmy jednak do jenota. Jak czytamy na profilu Nadleśnictwa Borne Sulinowo, "jenoty zamieszkują zazwyczaj stare nory lisów i borsuków, bardzo rzadko same kopią sobie schronienie. To właśnie nory służą jenotom do zimowego snu, gdyż jako jedyne z psowatych, żyjących w naszym kraju, zapadają w krótkotrwały sen, o wiele lżejszy niż na przykład niedźwiedzie". Jenoty zasypiają w listopadzie i śpią do marca, z tym że w okolicy stycznia robią sobie przerwę w drzemce na gody. W maju wydają na świat potomstwo.