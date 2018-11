Zorze polarne. Sprawdź, gdzie je zobaczysz

Równonoc jesienna 21 września i wiosenna 21 marca wyznaczają ramy występowania zorzy polarnej. Latem również widnieje ona na niebie, ale jest za jasno, by ją zaobserwować. Zorza polarna ukształtowana jest mniej więcej 100 km nad powierzchnią gruntu.

Zorze polarne – gdzie występują najczęściej?

Miłośnicy tego niepowtarzalnego zjawiska wiedzą z pewnością, że im bliżej w stronę bieguna północnego się udamy, tym większa szansa na obserwację zorzy polarnej na niebie. I jest to cała prawda. Za kołem podbiegunowym zwiększymy swoją szansę na zobaczenie magicznego spektaklu przyrody. Nie jest to nam jednak gwarantowane nawet w najbardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych, czego dowodem jest określenie używane na zorzę polarną przez samych Norwegów – kapryśna pani .

Kiedy obserwować zorze polarne?

Kolor zorzy polarnej jest całkowicie uzależniony od rodzaju gazu, który aktualnie dominuje w tej części atmosfery. Zjawisko to jest bowiem bezpośrednim wynikiem pojawiających się burz słonecznych i działalności Słońca. Naładowane elektrycznie cząsteczki zderzają się z ziemską atmosferą i pojawia się barwny spektakl. Łuna mieni się i porusza, a główne kolory to róż, fiolet, jasny błękit, zieleń. Zimna pora roku to idealny okres obserwacji tego fascynującego zjawiska na niebie. Gdy słońce znika bardzo wcześnie, a mrok spowija północną Europę, USA oraz Rosję, patrzmy zdecydowanie częściej w niebo. Zorzę polarną można zaobserwować nawet w Polsce! W wyniku burzy słonecznej, która dotarła do Ziemi we wrześniu 2018 roku, nad Bałtykiem było to możliwe, ale nie w tak imponującej skali, jak na dalekiej północy.