Zostawili pasażerów w porcie. Pomachali im wielką piankową ręką

Do niecodziennego zdarzenia doszło na karaibskiej wyspie Sint Maarten. Dwójka pasażerów spóźniła się na odpływający statek, a wtedy załoga liniowca pomachała im gigantyczną ręką. Chociaż rzeczniczka przewoźnika przekonuje, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.

Do internetu trafił filmik, na którym liniowiec "Freedom of the Seas" wypływa z portu na karaibskiej wyspie Sint Maarten. Nie byłoby może w tym zdarzeniu nic nietypowego, gdyby nie to, że autor nagrania uchwycił dwójkę spóźnionych pasażerów oraz pracownika statku machającego wielką piankową ręką z napisem "pa" (ang. bye).