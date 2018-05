Życie jak marzenie. 23-letnia stewardesa podbija Instagrama

Ma 23 lata i 63 tys. fanów na Instagramie. Brigita Jagelaviciute z Litwy pracuje jako stewardesa w liniach Emirates, a jej życie przypomina bajkę. Zobaczcie sami.

Choć nie zarabia milionów, to żyje jak w bajce. Wszystko to dzięki pracy w liniach lotniczych Emirates. Jak przyznała ostatnio w rozmowie Dailymail.co.uk, w ciągu roku odbyła 80 podróży.

Nowy Jork , Rio de Janeiro, Kapadocja , Dubaj (w którym mieszka). We wszystkich tych miejscach czuje się jak u siebie. Niezależnie od tego, czy wysiada tylko na kilka godzin czy kilka dni, to zawsze stara się odwiedzać miasta, w których zatrzymuje się dzięki pracy.

Praca w Emirates była jej marzeniem, od momentu gdy zobaczyła grupę stewardes tej linii idąca po terminalu lotniska w Nicei. Kobieta przyznaje, że tradycyjna praca od poniedziałku do piątku i czekanie na weekendy nie jest dla niej. Lubi swoje życie, a jedyne co ją czasem męczy to samotność i jetlagi. - To najgorsza rzecz w byciu stewardesą - powiedziała dla Dailymail.co.uk. - Nawet staż pracy nie ma tu znaczenia. po prostu trzeba nauczyć się z tym walczyć.