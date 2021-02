180-dniowy rejs dookoła świata. Pasażerowie wykupili bilety w ekspresowym tempie

Statek wypłynie 15 stycznia 2023 r. z San Francisco. W ciągu 6 miesięcy zawinie do 96 portów w 33 krajach, zlokalizowanych na 4 różnych kontynentach. Goście będą mieć okazję zobaczyć ponad 60 obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, spędzą też 3 dni na rejsie po Antarktydzie.

Bilety sprzedały się jak ciepłe bułeczki

Okazuje się, że większą część pasażerów stanowią goście mający już doświadczenie na tak długich morskich wyprawach. Ok. 30 proc. turystów, którzy wyruszą w rejs, będzie nowicjuszami. Jak przekazuje armator, 20 proc. osób już teraz postanowiło przedłużyć podróż ze 180 do 218 dni.

Ile kosztuje rejs dookoła świata na statku należącym do Oceania Cruises? W najtańszej wersji 41 599 dol. amerykańskich od osoby (ok. 155 tys. zł). Wygląda na to, że cena nie odstraszyła klientów. W ciągu 24 godzin sprzedano wszystkie dostępne 3 tys. biletów.