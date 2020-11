21 "Oskarów Turystyki" dla Portugalii. Najlepszy europejski kierunek podróży

"Ze szczególną dumą otrzymaliśmy tę nagrodę w tym nietypowym roku" - powiedziała Sekretarz Stanu ds. Turystyki Rita Marques. "Jest to kolejny dowód międzynarodowego uznania i zaufania, iż ​Portugalia jest gotowa do odkrycia przez wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, przestrzegając zasad określonych przez władze. Zdrowie, ochrona i zaufanie to niekwestionowane synonimy oferty turystycznej Portugalii" - dodała.