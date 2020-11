Madera znów na pierwszym miejscu. Najlepsza europejska wyspa 2020

Nie kręcą was wczasy, polegające na całodziennym leżeniu na plaży lub przy basenie hotelowym? Marzycie o rajskich widokach i chcecie poczuć smak egzotyki? W przypadku europejskich kierunków najlepszą opcją będzie Madera - niewielka wyspa na Oceanie Atlantyckim, do której leci się z Lizbony nieco ponad godzinę.

To bajeczne miejsce na urlop zostało ogłoszone "najlepsza europejską wyspą" w ramach corocznego plebiscytu World Travel Awards. Madera pokonała takie wyspy, jak: Kreta, Cypr, Majorka, Azory, Malta czy Sardynia.

Madera – "wyspa wiecznej wiosny"

O wygranej zadecydowały nie tylko zapierające dech w piersiach widoki. Ulokowana pomiędzy wybrzeżami Afryki i Portugalii wyspa cechuje się niezwykle czystym powietrzem, bujną i egzotyczną roślinnością oraz optymalną temperaturą przez cały rok. Z tego też względu nazywana jest "wyspą wiecznej wiosny", ponieważ temperatura nie spada tu poniżej 15 st. C i bardzo rzadko przekracza 26 st. C.

Madera słynie z ogrodów botanicznych, różnorodnych owoców (można tu kupić niemal 30 odmian marakui, karambole, aromatyczne mango czy czerymoję), wspaniałych win (słynne wino Madera), klimatycznych knajpek, bogatej historii, gościnności i świetnego stosunku jakości do ceny, jeśli chodzi o koszt wakacji. Urlop w tym raju, wraz z przelotami, zaczyna się od ok. 1000 zł (bez wyżywienia), jeśli zdecydujecie się na wylot z Berlina. W przypadku lotów z Warszawy ceny rozpoczynają się od ok. 1600 zł od osoby.