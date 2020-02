2,5 kg rafy koralowej w walizce. Polak zabrał ją "na pamiątkę"

Krajowa Administracja skarbowa zatrzymała na warszawskim lotnisku mężczyznę, w którego bagażu znaleziono niepokojąco duży fragment rafy koralowej. Polakowi grozi nawet 5 lat więzienia.

- Brak wiedzy turystów prowadzi często do naruszenia przepisów w zakresie przewożenia przez granicę Unii Europejskiej okazów należących do gatunków zagrożonych wyginięciem. Dlatego jednym z zadań mazowieckiej KAS jest także systematyczne prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. Corocznie odwiedzamy placówki oświatowe przekazując młodzieży i dorosłym informację o zakazanych pamiątkach. Jestem bowiem przekonany, że kluczem do ochrony środowiska jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców - informuje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.