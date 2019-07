Pięć miejsc, które mogą bezpowrotnie zniknąć. Odwiedźcie je, zanim przejdą do historii

Nie mamy czasu. Pozostało tylko 11 lat na powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Straszenie? W ubiegłym roku trzy wyspy na Pacyfiku znikły pod wodą. Roztapiają się nie tylko lodowce w odległej Arktyce, ale i w bliższych nam Alpach. Świat zmienia się w zastraszającym tempie.

– Już teraz w Polsce doświadczamy skutków zmian klimatu. Przedłużające się fale upałów, susza, nawalne deszcze – to anomalie, które przez wiele lat zdarzały się bardzo rzadko, teraz mamy z nimi do czynienia właściwie co roku. Jesteśmy świadkami powolnego pustynnienia województwa łódzkiego, przy jednoczesnych lokalnych podtopieniach w innych częściach Polski. W tym roku, w Skierniewicach konieczne było utworzenie sztabu kryzysowego ze względu na brak wody – zauważa w rozmowie z WP Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska.

Proces trwa

Prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN zauważa na łamach "Polityki", że jeżeli nie powstrzymamy emisji gazów cieplarnianych w ciągu 10-20 lat, to do końca tego stulecia poziom morza może wzrosnąć o 1 m. W rezultacie tych zmian nie da się uratować Półwyspu Helskiego , który okresowo, a potem na stałe przemieni się w archipelag wysp.

Zagrożone znikaniem

Wysokie temperatury sprawiają, że topnieją lodowce w Alpach . Tracą na tym położone niżej ośrodki, ponieważ skraca się sezon sportów zimowych. W 2017 r. był krótszy o 38 dni w porównaniu do 1960 r. Stosuje się więc armatki śnieżne i sztuczny śnieg, ale to podnosi koszty prowadzenia takiej działalności. Wiele ośrodków zaczęło poszerzać swoją ofertę, umożliwiając zabiegi spa i zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak jazda konna lub tenis, aby przyciągnąć więcej gości poza sezonem.

Osoby, które jeszcze nie były w Wenecji , powinny udać się do niej jak najszybciej. Według włoskich badaczy do 2100 r. grozi jej pełne zalanie z powodu podniesienia się poziomu Morza Śródziemnego o 90 cm. Podejmowane są więc różne działania mające na celu ochronę przeciwpowodziową, jednak ostatni opublikowany raport jest druzgocący. Uwagę na tonące miasto chciał zwrócić Lorenzo Quinn, który dwa lata stworzył nietypową rzeźbę. Mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć dwie ogromne ręce wyłaniające się z kanału, szukające ratunku i opierające je na budynkach sąsiadujących z wodą.

Naukowcy ostrzegają i alarmują, publikują dane, które powinny nas otrzeźwić. Jak choćby raport ICCC, Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), w którym możemy przeczytać, że aby powstrzymać katastrofę klimatyczną musimy ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 st. C. Ale żeby to zrobić, świat musiałby szybko odejść od spalania paliw kopalnych. Oznacza to, że np. nasz kraj musi przestać spalać węgiel do 2030 r.