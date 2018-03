28 szczytów w rekordowym tempie. Polacy dali radę!

Uczestnicy zimowej wyprawy "Korona dla Alei" pobili rekord, który sobie wyznaczyli. Zdobyli 28 szczytów w 149 godzin i 45 minut. Jest to najszybsze udokumentowane grupowe wejście na Koronę Gór Polski.

- Korona Gór Polski to wszystko, co najlepsze w górach. Za sprawą naszej wyprawy chcemy pokazać ich piękno i udowodnić, że polska zima oferuje turystom szeroki wachlarz możliwości. Liczymy, że pobicie rekordu nam w tym pomoże. Pragniemy również uczcić wielkich polskich podróżników, zdobywców i odkrywców – mówi w rozmowie z WP Marcin Bednarz, lider wyprawy.

"Korona dla Alei" to projekt łączący dobrą zabawę, wyprawę wyczynową i szczytny cel z odrobiną patriotyzmu. Najwyższy szczyt na trasie to Rysy w Tatrach (2499 m n.p.m.), z kolei najniższy to Łysica w Górach Świętokrzyskich (612 m n.p.m.).

W ekspedycji wzięli udział Marcin Bednarz, Stanisław Szmigiel, Adam Sochor i Grzegorz Sikora. W trakcie wyprawy musieli zmierzyć się ze śnieżycą, mroźną temperaturą i silnym wiatrem. Ale się udało!

