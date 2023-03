35 tys. darmowych biletów na podróż po Europie. Kto może skorzystać?

Laureaci będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. To projekt skierowany do obywateli Unii Europejskiej i państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja).