44 nielegalnych migrantów utknęło na wyspie. Chcieli dostać się do Grecji

Czterdziestu czterech uchodźców, w tym dzieci, utknęło na tureckiej wyspie Yumurta na Morzu Egejskim. Migranci próbowali przedostać się do Grecji. Konieczna była interwencja tureckich ratowników.

Mimo napływających do Turcji fal migrantów, to wciąż jeden z najchętniej odwiedzanych krajów przez polskich turystów. W lipcu 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaktualizowało komunikat dotyczący podróży do Turcji, informując, że trwający od 2016 r. stan wyjątkowy przestał obowiązywać.

Zdaniem ekspertów w Turcji wciąż nie jest w pełni bezpiecznie. Mimo to Polacy chętnie wypoczywają w tamtejszych kurortach. Dla wielu z nich wakacje w Turcji, w hotelu all inlusive z szerokim wachlarzem atrakcji dla całej rodziny, to synonim urlopu idealnego. Tego wizerunku nie niszczą nawet uchodźcy przedostający się z Turcji do Grecji.