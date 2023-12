76-latek wybrał się w Tatry. Interweniowali ratownicy

Kiedy załoga ratowników dotarła na szczyt Barańca, znaleźli 76-latka w drugim stopniu hipotermii. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 30,2 st. C. Mężczyzna miał zaburzenie świadomości i odmrożenia kończyn. Konieczne było pilne udzielenie pomocy medycznej. 76-latek został więc zniesiony na noszach do Doliny Ziarskiej, a następnie przetransportowany do szpitala, gdzie zaopiekowali się nim medycy.