A może weekend w Krakowie? Atrakcyjne pobyty w jednym z najpiękniejszych miast Europy

Urok kawiarenek, Starego Miasta, niezliczonych atrakcji kulturalnych i turystycznych, a przede wszystkim unikatowy klimat. Kraków to miejsce wyjątkowe, ale niestety dość drogie. Wyszukaliśmy kilka miejsc, w których przenocujemy taniej.

Kultura , historia i tętniące życiem miejsce, które nigdy nie zasypia. Dwa lub trzy dni w Krakowie to za mało, aby poczuć klimat tego wyjątkowego miasta. Postawmy na wypoczynek zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem, a zaoszczędzimy nawet do połowy ceny. Wybrane hotele oferują dodatkowe atrakcje jak np. wliczone w cenę pobytu wejścia na hotelowy basen – idealne urozmaicenie dnia w czasie lipcowego urlopu.

Budżetowo, ale z klasą

Zasobność finansowa często determinuje standard naszego pobytu w hotelu lub pensjonacie. Atrakcyjne finansowo noclegi w hostelach nie każdemu odpowiadają, a doba w hotelu blisko centrum bywa wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Jeśli odpowiednio wcześnie zaplanujesz letni urlop lub, możesz korzystać z atrakcyjnych promocji, które przygotowują co roku na lato krakowskie hotele. Nie zawsze są to tzw. oferty first minute, bo w promocyjnej cenie możemy zarezerwować nocleg nawet na najbliższy weekend lub na spokojny urlop u schyłku sezonu turystycznego.