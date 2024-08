Absolutny hit. Częściej oprowadzają turystów po angielsku niż po polsku

- Milion w 221. dniu roku, a w 219. dniu ruchu turystycznego, to dla obiektu podziemnego posiadającego ograniczenia logistyczne imponujący wynik. Przekłada się to na wzrost o ok. 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. - wtedy to liczba odwiedzających wyniosła 838,7 tys. osób - ocenił prezes kopalni Marian Leśny.