Absurd w chińskim zoo. Psy udają pandy

Pomysł na zwolenników i przeciwników

Psie "pandy" budzą jednak wiele kontrowersji. Obrońcy praw zwierząt martwią się np. o zdrowie psów, na które chemiczne farby mogą źle wpływać. Mao Hongjun, jeden z pracowników ogrodu zoologicznego Taizhou Cute Pet Zoo, zaprzeczył spekulacją i przyznał, że do farbowania psów personel używa barwników wykonanych z naturalnych składników, które nie zagrażają ich zdrowiu. Wyjaśnił, że przemalowanie psa chow chow w pandę zajmuje od dwóch do trzech godzin. Kąpiele nie zmywają farb, dlatego ponowne malowanie psów konieczne jest, dopiero gdy sierść odrasta, czyli po upływie ok. trzech - 4 miesięcy.