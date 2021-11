Absurdalne ceny za sylwestra w górach. Nawet 11 tys. zł za dwie noce w Zakopanem

Para, która chciałaby przyjechać do Zakopanego na sylwestra i zostać do niedzieli, 2 stycznia 2022 r. znajdzie w tym momencie tylko jedną ofertę poniżej 1000 zł za 2 noce, 6 ofert do 2 tys. zł i 10 ofert do 3 tys. zł. Najwięcej, bo 11 obiektów oferuje nocleg dla 2 osób na 2 noce w przedziale od 3 do 4 tys. zł.