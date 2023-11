Absurdalne zakazy w azjatyckim kraju. Mieszkańcy oburzeni

"Krzaczasta broda utrudnia identyfikację jej użytkownika. Sąsiedni Uzbekistan przyjął ustawę zakazującą noszenia burki w miejscach publicznych. My też potrzebujemy takiego prawa. Zakrywanie twarzy i ukrywanie tożsamości nie jest bezpieczne dla społeczeństwa. Musimy podjąć działania na szczeblu państwowym" - argumentowała deputowana. Za noszenie brody lub nikabu czy burki projekt ustawy przewiduje grzywnę w wysokości 22 dolarów (ok. 88 zł), a w przypadku recydywy - 44 dolarów (ok. 176 zł).