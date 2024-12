Afera na cały kraj. Lotnisko w Warszawie wydało komunikat

Według ustaleń Radia ZET, pracownik działu IT lotniska im. Fryderyka Chopina w stolicy został złapany na gorącym uczynku podczas kopiowania wrażliwych danych z serwerów Polskich Portów Lotniczych, które zgłosiły sprawę ABW.

"Lotnisko Chopina nie ma dostępu do baz danych pasażerów linii lotniczych, dlatego nie istnieje ryzyko ich rozpowszechnienia. W przypadku opisanym przez Radio ZET, nasze służby wewnętrzne zadziałały zgodnie z rozbudowanymi procedurami cyberbezpieczeństwa - wykryły i udaremniły nieautoryzowane działania związane z kopiowaniem danych na zewnętrzny nośnik przez jednego z pracowników działu IT" - podkreśliła w komunikacie Anna Dermont, rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina.

Dodano także, że ów pracownik został natychmiast zwolniony z pracy. "Zgodnie z naszym wewnętrznym regulaminem, każdy tego typu przypadek zgłaszamy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające" - czytamy dalej.

Jak przyznała rzeczniczka PPL i lotniska, grupa Polskie Porty Lotnicze traktuje kwestie cyberbezpieczeństwa z najwyższą powagą, jako jeden z priorytetów. "Obowiązujące wielopoziomowe systemy zabezpieczenia oraz wdrożone procedury mają zapobiegać takim sytuacjom i tak, jak to miało miejsce w tym przypadku identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom" - dodała.

Jedną z osób komentujących zainteresowała jednak kwestia drukowania list danych pasażerów przy boardingu. Lotnisko także to wytłumaczyło. "Są one drukowane z systemów przewoźników przez pracowników Agentów Obsługi Naziemnej. Pracownicy lotniska (Portów Lotniczych) nie mają do tego dostępu, ani nie uczestniczą w tym procesie" - wyjaśniono w odpowiedzi na komentarz.