Korvatunturi jest oddalone o ok. 500 km na północny wschód od Rovaniemi i leży na granicy z Rosją – czyli od 4 kwietnia, odkąd Finlandia została przyjęta do NATO, także na granicy wschodniej Sojuszu. Utrzymuje się, że tajemnicze Korvatunturi (486 m) jest udekorowane na zboczu formacją skał w kształcie kanału usznego, przez który do środka docierają nawet najcichsze szepty z zewnątrz.