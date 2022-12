Rozmawialiśmy z elfami z wioski Świętego Mikołaja. Co powiedziały o Polakach?

Ci, którzy nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na kosztowną wyprawę do Laponii, mogą obejrzeć na żywo transmisję z początku podróży Świętego Mikołaja do innych krajów. Zacznie się ona 23 grudnia br. o godz. 19 fińskiego czasu (o godz. 18 w Polsce). Do bezpłatnego wydarzenia online dla miłośników świąt z całego świata można dołączyć na stronie www.visitrovaniemi.fi lub na fanpage’u "Visit Rovaniemi – the Official Hometown of Santa Claus" na Facebooku.