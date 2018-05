Aktywne wakacje. Sprawdzamy, co najczęściej oferują hotele za granicą

Coraz częściej spędzamy czas aktywnie i tak samo chcemy spędzać wakacje. Hotele w popularnych kurortach oferują coraz więcej możliwości uprawiana sportów - część jest w cenie, za część musimy dodatkowo płacić w zależności od obiektu. Jakie są możliwości?

W wielu hotelach siłownia wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych i cardio to podstawa. W sezonie hotele prowadzą animacje dla dzieci i dorosłych, często o charakterze lokalnym. I tak jest to aerobik czy aqua-aerobik, gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, gra w basenie), joga na plaży czy taniec.