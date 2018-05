Aktywny Dzień Dziecka. Wybierz się do parku rozrywki Energylandia

Jak co roku Dzień Dziecka przypada 1 czerwca, ale czy co roku trzeba świętować go w ten sam sposób? Mamy dla was nietypową propozycję aktywnego, ale zarazem radosnego spędzenia czasu w dniu wszystkich dzieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Energylandia to raj m.in. dla fanów wodnych atrakcji (energylandia)

Park Rozrywki Energylandia położony w małopolskim Zatorze to prawdziwy raj dla dzieci i nie tylko! Spotkamy tutaj aż 4 strefy zabaw: dla najmłodszych, całych rodzin, młodzieżową część ekstremalną, a także wodną strefę Water Park z basenami i brodzikami. Wszystkie atrakcje dostępne są w cenie biletu wstępu, a dla dzieci do 3 lat taki bilet kosztuje jedynie złotówkę, a nieco starsze zapłacą 59 zł (do 140 cm wzrostu). Energylandia to największe zagęszczenie rollercoasterów w jednym miejscu na skalę Europy Środkowo-Wschodniej, a tego typu konstrukcje znaleźć można nie tylko w strefie ekstremalnej, ale także tej dla dzieci!

Energuś, ulubieniec dzieciaków

Jedną z najpopularniejszych atrakcji Energylandii jest rollercoaster Energuś. To niewielka konstrukcja o wysokości 13 metrów, która rozpędza wagoniki do 50 km/h, co można porównać do jazdy cabrioletem. Niezbyt szybka prędkość, wiatr we włosach, to coś kochają chyba wszyscy!

energylandia Podziel się

Jednak w strefie „Bajkolandia” znaleźć można także inne niewielkie rollercoastery, jak kosmiczny Mars, gąsienice Frutti Loop Coaster w owocowym ogrodzie, czy zeszłoroczną nowość Happy Loops, na którym możemy się nieźle zakręcić. Amotorzy zakręconych urządzeń nie będą narzekali tutaj na brak nudy. Od 2017 roku „Bajkolandia” została powiększona dwukrotnie! Wzbogacona o 10 nowych atrakcji część cyrkowa jest uwielbiana przez całe rodziny.

W upalny dzień czas się nieco orzeźwić

Chyba każdy jako dziecko uwielbiał wskakiwać do kałuży, by się nieco ochlapać. Goście parku w Zatorze udowodnili, że wodne splashe sprawiają taką samą radość tym młodszym, jak i starszym. Jednak tutaj pluskanie się w kałuży zastępują rozbudowane atrakcje wodne. Wśród nich chociażby sprawiająca wiele frajdy bitwa wodna Splash Battle. Czteroosobowe łodzie z zainstalowanymi armatkami wodnymi pozwalają toczyć wodną batalię między rodzinami, ale i innymi Gośćmi Parku. Co ciekawe sami musimy uważać, czy nie ochlapie nas ktoś z zewnętrznych armatek zainstalowanych wokół tej atrakcji.

energylandia Podziel się

Poszukiwacze przygód z pewnością udadzą się do Wyspy Skarbów, w której przepłyniemy łodzią po dwóch wodospadach! Fani wodnych przygód z pewnością skuszą się także na pontony płynące po dzikiej rzece. W Energylandii znajdziemy spływ wodny Atlantis i jego rozbudowaną wersję – Jungle Adventure. A gdy już poczujemy zmęczenie odprężyć możemy się na leżakach w towarzystwie piaszczystej plaży, palem oraz potężnego basenu i brodzików.

Głodni dalszych wrażeń? Nie czekaj i już dziś zaplanuj wyjazd do Energylandii! Park Rozrywki czynny jest codziennie od godz. 10:00, ale warto przyjechać nieco wcześniej i załapać się na taneczny opening i muzyczną zabawę na dziedzińcu.

energylandia Podziel się

Świętuj dzień dziecka aż 3 dni