Alarm na lotnisku. Półtorej godziny koczowali pod lasem, a ich samoloty odleciały

- Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że 19 osób podaje dokładnie taki sam opis zdarzenia, to nie uwierzyłbym w to, że w sytuacji niezależnej od podróżnych, a taką z pewnością jest alarm bombowy, przewoźnik kompletnie zignorował sytuację i nie udzielił swoim klientom żadnego wsparcia - komentuje Marcin Malinowski. - W związku z tym, każdy z pasażerów musiał sam rozwiązać problem, jak dostać się do Dublina. Jeden z moich klientów w związku z tą sytuacją nie dotarł na czas do pracy, co oczywiście oznacza konkretne straty finansowe. Inny, wraz z małym dzieckiem, musiał jechać 1300 kilometrów samochodem do Niemiec, żeby stamtąd polecieć do Irlandii.