Alarm w Hiszpanii. Czarne flagi na kilkudziesięciu plażach

"Na Teneryfie 57 milionów litrów ścieków jest codziennie odprowadzanych bezpośrednio do morza, co odpowiada 17 basenom olimpijskim zanieczyszczonej wody" - grzmią ekolodzy w raporcie. "Ponad 90 procent ścieków z ośrodków miejskich, przemysłowych i rolniczych trafia do morza praktycznie bez oczyszczania".