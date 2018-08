Albania północna i południowa. Najlepsze miejsca na wakacje

Nie każdy wie, że Albania jest drugim najwyżej położonym krajem na naszym kontynencie. W ofercie dostaniemy więc tutaj nie tylko magiczne plaże kurortów ze świetną infrastrukturą, ale także możliwość pochodzenia po pasmach górskich różnej wysokości.

Północ a południe Albanii

Północna część Albanii jest najbardziej tradycyjnym regionem kraju, zarówno jeśli chodzi o mentalność, jak i o religijność. Ponad połowa Albańczyków jest muzułmanami, a wśród wyznawców islamu dominują sunnici. Coraz więcej mieszkańców przechodzi jednak na chrześcijaństwo, także na katolicyzm, a Albania nie ma charakteru wyznaniowego. Także muzułmańskie święta są tutaj obchodzone bardziej z tradycji niż z potrzeby serca czy z realnego przekonania, a do świątyń uczęszcza się zdecydowanie mało systematycznie. Im bardziej na północ, tym bardziej dostrzegamy, że mieszkańcy nie są zamożni i poziom życia wyraźnie spada.

Północna Albania – wakacje z naturą

Albania to piękny i różnorodny obszar, a żeby go poznać, warto wyruszyć w głąb lądu. Jednodniowe zwiedzanie stolicy Albanii, Tirany, nad którą góruje szczyt Dajti z jedyną kolejką gondolową w kraju (o wdzięcznej nazwie Teleferiku), pełnym kwiatów ogrodem oraz obrotową restauracją, to zdecydowanie za mało. Wysoko położona Albania charakteryzuje się mnóstwem górskich zakątków, jednak narciarstwo nie jest ani wśród mieszkańców, ani też wśród turystów zbyt popularne. Sporty zimowe można uprawiać zimą jedynie w okolicach Korcy, na południowym-wschodzie Albanii.