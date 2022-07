Albania. Polski policjant uratował tonącą nastolatkę

Dramat tureckich turystek w Albanii

Krzyk nastolatki usłyszał podczas kąpieli w morzu. "Policjant zauważył w wodzie trzy młode kobiety, które spadły z pomostu. Dwóm z nich udało się złapać linek przy pomoście, dzięki czemu utrzymywały się na powierzchni. Trzecią z dziewcząt porwała wysoka fala i nie mogła dopłynąć do drabinki" - dowiadujemy się z komunikatu. - "Zaczęła tonąć. Nie zważając na miejsce, czas i okoliczności policjant zaczął płynąć w jej kierunku. Tonącej podał koło i pomimo bariery językowej, ponieważ okazało się, że to obywatelka Turcji, uspokajał dziewczynę komunikując się z nią w języku angielskim. Z daleka zobaczył zbliżające się skutery ratowników wodnych. Gestem ręki wskazał im pozostałe młode kobiety potrzebujące pomocy, a sam dopłynął z ratowaną bezpiecznie do brzegu".