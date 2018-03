Aleksander Doba w "The New York Times". "Dlaczego ktoś chciałby przepłynąć Atlantyk w wieku 70 lat?"

Polski podróżnik i kajakarz wzbudza podziw nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą. W "The New York Times" pojawił się obszerny artykuł na jego temat. Dziennikarka próbuje zrozumieć, skąd w Dobie tyle energii i wytrwałości w dążeniu do celu.

Artykuł o polskim podróżniku pojawił się 22 marca w New York Times (New York Times)

Pan Aleksander z Polic to osoba, której chyba nie trzeba nikomu w Polsce przedstawiać. Lista jego sukcesów jest długa. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. I to wyłącznie dzięki sile mięśni (w sumie zrobił to trzykrotnie). Ponadto m.in. opłynął Morze Bałtyckie i Bajkał. Wzbudza podziw nie tylko w Polsce, ale też na świecie.

22 marca w "The New York Times" pojawił się artykuł na jego temat. "Dlaczego ktoś chciałby przepłynąć Atlantyk w wieku 70 lat?" – zadaje sobie pytanie dziennikarka Elizabeth Weil. Próbując na nie odpowiedzieć, spotkała się z Aleksandrem Dobą.

Powstał do bólu szczery, poruszający, zahaczający o wiele wątków z jego prywatnego życia artykuł. Można się z niego dowiedzieć nie tylko o sukcesach Polaka, ale co się za nimi kryje – tysiące spędzonych samotnie godzin na wielkiej wodzie, rany, pęcherze, tęsknota i chwile kryzysu. Jest też o tym, skąd u niego fascynacja kajakarstwem i jaką drogę przeszedł, zanim wyruszył na swoją pierwszą, poważną podróż kajakiem.

Trzecia i ostatnia wyprawa

Swoją trzecią wyprawę przez Atlantyk zakończył w niewielkim, francuskim porcie Le Conquet. Wyruszył na nią 16 maja 2017 r. z Barnegat Light w Stanach Zjednoczonych. Dotarł do brzegu po 4 miesiącach samotnego rejsu, przebyciu ponad 4 tys. mil morskich i pokonaniu licznych przeszkód. Zgodnie z obietnicą, cel został osiągnięty przed jego 71. urodzinami, które przypadają 9 września. Aleksander Doba zapowiadał, że ponownie nie zdecyduje się na tak wyczerpujący, wielomiesięczny rejs.