Alerty RCB dla części Polski. "Nie dotykaj"

Jak zachować się podczas spotkania z lisem?

Podczas spotkania z lisem, tak jak każdym dzikim zwierzęciem, należy zachować ostrożność i nie zbliżać się do niego. Nawet spokojne zachowanie lisa nie powinno zachęcać człowieka do prób głaskania go, czy jakiegokolwiek wchodzenia z lisem w interakcje. Jest to dzikie zwierzę i kiedy uzna, że jest zagrożone w pierwszej kolejności ucieka, ale pozbawione tej możliwości atakuje.