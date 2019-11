Amerykanka walczy z cenzurą. Mówi o tym, jak traktuje się muzułmanów w Chinach

17-letnia Feroza Aziz, Amerykanka pochodzenia afgańskiego, zamieściła w mediach społecznościowych niepokojące wideo. Początkowo opowiada, jak wydłużyć rzęsy. Szybko jednak zmienia temat i opisuje dramatyczną sytuację Ujgurów w Chinach.

"Cześć, nauczę was, jak zrobić sobie długie rzęsy. Na początku musicie wziąć zalotkę, podkręcić sobie rzęsy, a potem wziąć telefon i sprawdzić, co się dzieje w Chinach. To, jak trzymają tu muzułmanów w obozach koncentracyjnych, jak rozdzielają rodziny, porywają ich, mordują, gwałcą, jak zmuszają ich do jedzenia wieprzowiny i picia alkoholu, zmuszają do zmiany religii..." – mówi dziewczyna w zamieszczonym w sieci wideo. "To kolejny Holocaust, ale nikt o tym nie mówi. Chcę, abyście byli tego świadomi i dzielili się tą wiedzą. Więc teraz znowu bierzecie swoją zalotkę…" – kontynuuje.