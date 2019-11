Chiński roznosiciel ulotek. Takiego jeszcze nie widzieliście

To najprawdopodobniej najbardziej leniwy roznosiciel ulotek na świecie. Pracownik przebrany za brązowego misia leży na środku chodnika i czeka, aż przechodnie sami sięgną po świstek papieru. Wideo stało się hitem w sieci.



Dzięki nietypowej, aczkolwiek świetnie sprawdzającej się metodzie leniwy miś może mieć pewność, że co najmniej połowa ulotek nie trafi do śmietnika. Bo to, jak pracuje, intryguje przechodniów, którzy z zainteresowaniem do niego podchodzą.