Apel w sprawie wywieszania flag. Wielu popełnia błąd

"Jeśli flagę porwie wiatr, może pofrunąć w niedostępny rejon, gdzie będzie się bardzo długo rozkładać i może stanowić śmiertelną pułapkę dla zaplątanych w nią zwierząt. Trzepocąca wydaje dźwięk płoszący ptaki a oglądana z daleka staje się drażniącym punktem w naturalnym krajobrazie" - czytamy we wpisie, w którym dodano także, że ktoś to w końcu musi uprzątnąć. "To pracownik parku odetnie potem plastikowe "trytytki", zdemontuje stalową rurkę, zwinie tkaninę i zniesie to wszystko do wsi. Bo ktoś flagi nie zabrał z powrotem. O tym też warto pamiętać" - piszą pracownicy parku.