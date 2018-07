Architektura jak rzeźba. Gigantyczne dłonie podpierają most

Gigantyczne dłonie zdobią wzgórza w Wietnamie. Nie podtrzymują horyzontu, lecz most widokowy. Nowa atrakcja przyciąga tłumy turystów. A nawet odbył się tam pokaz mody ślubnej.



Jednak największe wrażenie robią dwie gigantyczne dłonie, które podtrzymują konstrukcję. Choć most został oddany do użytku zaledwie miesiąc temu, elementy te wyglądają tak, jakby pamiętały zamierzchłe czasy. Patrząc na tę budowlę można mieć różne skojarzenia, a serwis Bored Panda porównał nawet most do budowli rodem z "Władcy Pierścieni".