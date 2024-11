Atrakcja dla ludzi bez lęku wysokości. Tutaj może lekko zakręcić się w głowie

Diabelski młyn to typ karuzeli obracającej się na poziomej osi. Do jej najważniejszych elementów należą zorientowane pionowo koło oraz siedzenia przyczepione do obwodu. Wśród najsłynniejszych tego typu atrakcji trzeba wymienić londyńskie London Eye, którego wysokość wynosi ok. 135 m, a średnica ok. 120 m.