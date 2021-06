Australia. Coraz więcej osób wyjeżdża z kraju. "Nie są w stanie żyć w tak długiej rozłące z rodziną"

Co ważne, na Terytorium Północnym szczepionkę może otrzymać każdy powyżej 16 roku życia ze względu na wysoki procent ludności rdzennej w społeczeństwie tegoż terytorium. Ponadto Aborygeni i mieszkańcy Cieśniny Torresa mogą przyjąć szczepionkę na terenie całej Australii, jeżeli ukończyli 16 lat. Rząd australijski miał nadzieję zaszczepić 4 miliony osób do marca, a resztę populacji do października, na co nie ma już szans. Dotychczas w całej Australii dwie dawki szczepień przyjęło zaledwie 568 tys. osób, co stanowi 2,2 proc. całej populacji.