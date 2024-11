Auta zaparkowane aż po sam horyzont. Ta atrakcja przyciąga tu dziesiątki tysięcy turystów

Niezwykła atrakcja na Kanarach

Zaczęło się niepozornie. 40 lat temu grupa znajomych przyjechała na piękną plażę Corralejo - rozległy złoty piasek i turkusowa woda to jej oczywiste atuty. Ale to puszczane wietrze latawce rozbudziły ich fantazję. To, co zaczęło się jako rozrywka grupy znajomych, przetrwało jako festiwal i atrakcja dla turystów liczonych dziś w tysiącach.