Bajeczny kraj jak pęczniejąca beczka fekaliów. "Brud zaraża okolicę"

W samym środku tego komunikacyjno-latrynalnego chaosu stoi pokaźnych rozmiarów budynek, najwyraźniej zdetronizowany radża miejskich sanitariatów. Kiedyś prezentował się dostojnie, wyłożony ciemnymi kaflami, dziś jest zamknięty i nieużywany, choć z zewnątrz trzyma się nieźle. Pilnuje go – nie wiedzieć po co – strażnik, który nielicznych zainteresowanych informuje, że toaleta jest nieczynna. To jedna z wielu ofiar kanalizacyjnego chaosu – jak inne publiczne toalety, poległa wkrótce po inauguracji, umarła z zaniedbania.